Затримані у Харкові таджики пройшли підготовку у таборах ІДІЛ та воювали у Сирії

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Двоє чоловіків, які прибули авіарейсом до України, за даними Інтерполу, оголошені в міжнародний розшук за причетність до діяльності релігійно-екстремістської терористичної організації «Ісламська держава». Вони пройшли військову підготовку у таборах «IДIЛу», після чого брали участь у бойових діях на території Сирії. У мобільних телефонах затриманих правоохоронці виявили численні фото- та відеодокази їхньої безпосередньої участі у бойових діях на боці терористів», - йдеться у повідомленні.

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Двох таджиків затримали згідно зі ст. 208 КПК України за процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання про їхню екстрадицію до країни – ініціатора розшуку.

Як повідомляв УНІАН, вчора в аеропорту Харкова затримали двох громадян Таджикистану, причетних до діяльності терористичної організації «Ісламська держава».