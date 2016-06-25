В аеропорту Харкова спецслужби затримали двох таджиків, причетних до ІДІЛ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Співробітники Держприкордонслужби, які несуть службу в аеропорту Харкова, спільно з представниками СБУ та Національної поліції виявили та затримали двох громадян Таджикистану, які причетні до діяльності терористичної організації «Ісламська держава» і розшукувалися Інтерполом», - повідомили в прес-службі.

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У відомстві зазначили, що таджики були затримані в п'ятницю в пункті пропуску «Харків-авіа» під час оформлення рейсу сполученням «Стамбул - Харків». На них в ході перевірки спрацювала база даних Інтерполу.

«Під час проведення фільтраційних заходів у таджиків прикордонники виявили відеоуроки на арабській мові, де зображено порядок і повна інструкція з виготовлення вибухового пристрою, який активується за допомогою мобільного телефону. Також на флеш-носіях перебував відеофайл, в якому містилися фото людей мусульманської зовнішності зі зброєю. Крім того, у них була знайдена література екстремістського характеру. Згодом затримані пояснили, що планували влаштувати ісламську революцію в Таджикистані», - зазначили в ДПСУ.

Про факт виявлення осіб прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві. За результатами перевірки встановлено, що затримані перебувають в міжнародному розшуку як особи, причетні до міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Затриманих передано компетентним органам, додали у відомстві.