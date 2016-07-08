Чергового пособника терористів з Лисичанська засудили до 2 років і 5 місяців
14:16, 08 липня 2016Суспільство
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Лисичанський міський суд Луганської області вчора, 7 липня, засудив до 2 років і 5 місяців позбавлення волі пособника терористів.
Мешканця Лисичанська засудили за участь у НЗФ / РИА Новости
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, у ході досудового розслідування було встановлено, що в липні 2014 року житель Лисичанська добровільно вступив у ряди незаконного воєнізованого формування, що діяло на території міста.
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Виконуючи вказівки так званого «керівництва», обвинувачений ніс службу на одному з блокпостів, де виконував функції з забезпечення діяльності контрольованого об'єкта, а саме охорони та недопущення сторонніх осіб на його територію.
Його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань).
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