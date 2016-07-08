Чергового пособника терористів з Лисичанська засудили до 2 років і 5 місяців

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, у ході досудового розслідування було встановлено, що в липні 2014 року житель Лисичанська добровільно вступив у ряди незаконного воєнізованого формування, що діяло на території міста.

Читайте такожВ Лисичанську чергового бойовика засудили до 2 років

Виконуючи вказівки так званого «керівництва», обвинувачений ніс службу на одному з блокпостів, де виконував функції з забезпечення діяльності контрольованого об'єкта, а саме охорони та недопущення сторонніх осіб на його територію.

Його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань).