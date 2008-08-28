Тимошенко рано раділа?

Реалізація рішення Кабміну про зниження відрахувань забудовників неможлива без відповідних рішень місцевої влади.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив партнер юридичної компанії «ЮСТ Україна» Юлія КУРИЛО.

«Забудова земель комунальної власності може здійснюватися за договорами між радою і забудовником, при цьому рада виступає інвестором такого будівництва шляхом передачі відповідної земельної ділянки. Природно, що її цікавить певний відсоток площ у нових будинках, і такий відсоток визначатиметься виключно договором із забудовником. Для зменшення розміру такого відсотка сторонам потрібно буде вносити зміни в договір, і робити вони це будуть тільки за взаємною згодою, а в разі спору – в судовому порядку», - сказала вона.

Крім того, місцеві ради самі можуть формувати окремі цільові фонди, що входять до спеціального фонду бюджету, відповідно до ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому вони можуть самі визначати, за рахунок яких джерел такі фонди поповнюватимуться, наприклад за рахунок добровільних внесків забудовників. «Відповідно, без ухвалення місцевою радою відповідного рішення про скасування відповідних внесків до цільового фонду реалізація згаданої постанови КМУ неможлива», - наголосила юрист.

Водночас чинні редакції Закону України «Про пожежну безпеку» і Правил про Державну пожежну охорону передбачають, що фінансування Державної пожежної охорони здійснюється і з бюджету, і за рахунок добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також за рахунок коштів, отриманих за договорами про охорону підприємств, установ і організацій.

«Усім відомо, що на практиці дуже поширений примусовий характер сплати зазначених добровільних внесків. Крім того, ст. 27 Закону України «Про пожежну безпеку» передбачає, що фінансування місцевих пожежних команд, створюваних місцевими органами влади і самоврядування, здійснюється за бюджетні кошти, за рахунок коштів підприємств (0,1% від основних і обігових коштів), а також 3% від вартості нового будівництва у відповідному населеному пункті. Відповідно, для того, щоб повністю усунути цей 3% внесок, необхідно вносити зміни в закон, що може робити тільки Верховна Рада України. Звичайно ж, КМУ може заборонити органам пожежної охорони стягувати цей внесок, проте це лише зовнішнє рішення проблеми», - вважає Ю.КУРИЛО.

На її думку, Кабмін має право однією постановою внести зміни і скасувати одразу кілька власних постанов. Проте він не може самостійно скасовувати акти, прийняті підзвітними йому органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

«Безумовно, КМУ може зобов`язати органи виконавчої влади вжити заходи для скасування відповідних підзаконних актів у стислі терміни, а ось органам місцевого самоврядування він може тільки рекомендувати це зробити», - додала експерт.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня ц.р. Кабінет Міністрів України майже наполовину знизив собівартість будівництва житла, скасувавши низку податків і зборів.

Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд ухвалив «суттєве доленосне рішення, яке не могло вийти 17 років».

За її словами, нині собівартість житла дуже завищена і незрозуміло, з чого вона складається. Уряд проаналізував ситуацію, з чого складається собівартість житла, і отримав сенсаційні цифри. «Виходить, що з вартості житла, яке сьогодні будується, тільки 50% становлять реальні витрати на будівельні матеріали, роботи, проектування та інше», а інші 50% - колосальні накрутки та побори.

Зокрема, передання квартир місту. «Необгрунтовано, нічим не пояснювано місто забирає від 7 до 20% житла у своє розпорядження безплатно, і це лягає на собівартість житла… Також передання житла в службове користування - безплатно передаються будівниками 2% квартир… Також пайовий внесок на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури – 10% від будівництва, тимчасом як будівельники виконують одразу забезпечення всієї інфраструктури будинку за свій рахунок – дороги, під`їзні шляхи, інженерні комунікації, дитячі майданчики все і так будується… Далі, сплата коштів до цільового фонду міського бюджету на розвиток будівництва. Це взагалі незрозуміло, про що йде мова, – 5%. Відрахування на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази пожежної охорони – 2,5% від вартості всього будівництва… Також плата за підключення до електромереж – 10% від вартості об`єкту», - перерахувала Ю.ТИМОШЕНКО.

«49,5% обсягу вартості будівництва – це побори, які, до речі, запроваджено абсолютно незаконно, запроваджено підзаконними актами. Сьогодні ми ухвалили рішення скасувати ці побори, залишивши той мінімум, без якого не можна, - це 4%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що для нежитлової нерухомості ці «побори» становитимуть 5% замість 37,5%. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, нині галузь будівництва перебуває в стагнації, і ухвалені рішення підштовхнуть її розвиток.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО дала окреме доручення з’ясувати, «куди ці 2,5% з усієї України зі всіх будівництв на пожежну охорону йдуть».