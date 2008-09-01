Від вибухів під Лозовою постраждали 12 шкіл

У Харківській області внаслідок надзвичайної ситуації на 61-му арсеналі школа №8 Лозової і дитячий садок в селі Єкатеринівка не змогли прийняти учнів 1 вересня.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, на даний момент у школі №8 та Єкатеринівському дитсадку, які найбільше постраждали від вибухів, ведеться ремонт.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вчора під час робочої поїздки у Лозову заявив, що для 581 учня школи №8 навчальний рік теж розпочнеться 1 вересня, лише на час відновлювальних робіт діти навчатимуться у другу зміну у навчально-виборничому комбінаті №10.

У ході засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбулося 31 серпня у Лозівському міськвиконкомі, заступник голови облдержадміністрації Людмили БЄЛОВА повідомила, що всього від вибухів на військовому складі постраждали 12 установ освіти: одна школа у Близнюківському районі, 4 - в Лозівському районі, решта - у Лозовій.