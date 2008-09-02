Єхануров обіцяє передати 2/3 військових складів на знищення або продаж

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ обіцяє передати 2/3 непотрібних Збройним Силам військових складів структурам, що займаються утилізацією боєприпасів.

Про це він заявив у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виступаючи на урочистій церемонії складання Військової присяги та вручення студентських квитків курсантам 1-го курсу.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що однією з невирішених проблем української армії залишається її вивільнення від виконання невластивих функцій. “Я зроблю все для того, щоби дві третини військових складів, які непотрібні Збройним Силам були передані тим структурам, які займатимуться утилізацією боєприпасів або їх продажем”, – заявив міністр оборони.

Він також звернув увагу на те, що за останні місяці Збройні Сили пройшли через значні випробування. “Повінь, яка була в західних регіонах України показала, що без допомоги Збройних Сил не можливо було обійтися. Збройні Сили з честю справилися зі своїми завданнями. Понад 3200 військовослужбовців постійно працювали в районах, постраждалих від стихії, ще близько 2000 постійно були у резерві”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.