Путін: відплив капіталу з російської економіки не пов'язаний з війною

Відплив капіталу з російської економіки не пов`язаний з ситуацією в Південній Осетії. Таку думку висловив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін журналістам у Ташкенті.

"Такі явища (відпливу та припливу капіталу) пов`язані з політичними подіями, причому іноді доволі жорстко. Але саме економічне значення Грузії в світовій економіці і в зв`язках з Росією є мізерним", - заявив В.Путін. Він додав, що відплив капіталу з Росії пов`язаний, перш за все, з кризою ліквідності на світових ринках. При цьому він висловив упевненість, що за підсумками року буде зафіксовано позитивне значення цього показника.

"В цілому за рік буде плюс і плюс дуже великий", - сказав прем`єр, нагадавши, що, за прогнозами Центрального банку, приплив капіталу до кінця 2008 р. повинен скласти 30-40 млрд дол.

Крім того, В.Путін додав, що РФ не потребує такого великого припливу капіталу, який був зафіксований 2007 року. "Ці 80 млрд доларів (приплив капіталу в 2007-му) створюють додаткові проблеми з грошовою масою і зростанням інфляції", - підсумував глава російського уряду.

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