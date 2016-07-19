Представники майже всіх сил в Раді пропонують дозволити священикам богослужіння в лікарнях

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його авторами є 21 депутат з "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії, "Опозиційного блоку", груп "Відродження", "Воля народу" та позафракційних.

Законопроектом пропонується визначити, що душпастирська опіка – діяльність в закладах охорони здоров'я священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, спрямована на забезпечення релігійних та духовних потреб пацієнтів, членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров'я.

Водночас проектом закону пропонується передбачити право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, осіб, які здійснюють благодійну діяльність (волонтерів, представників благодійних, громадських, релігійних організацій), а також священнослужителя (капелана) для здійснення душпастирської опіки, у тому числі шляхом відправлення богослужіння та релігійного обряду.

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Закон пропонується доповнити новою статтею 242 "Душпастирська опіка в сфері охорони здоров'я", згідно з якою держава сприяє забезпеченню свободи совісті і віросповідання, гармонізації державно-конфесійних відносин, координації міжконфесійної співпраці та розвитку душпастирської опіки в сфері охорони здоров'я, яка спрямована на забезпечення релігійних та духовних потреб пацієнтів, членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування, що є складовою комплексного підходу до охорони здоров'я.

Для координації заходів душпастирської опіки у медзакладах центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я, створює дорадчий орган – Душпастирську раду, до складу якої включаються представники заінтересованих релігійних управлінь і центрів, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку.

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В законопроекті зазначається, що священнослужителі (капелани) можуть здійснювати свою діяльність на волонтерських засадах або на громадських засадах. Заклади охорони здоров’я ж мають право приймати на роботу священнослужителів (капеланів) для здійснення душпастирської опіки, які пройшли спеціальну підготовку, відбір й уповноважені релігійними організаціями.