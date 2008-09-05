В Україні другий місяць підряд фіксують дефляцію

В Україні за підсумками серпня 2008 року зафіксовано невелику дефляцію.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки.

«За підсумками серпня є невелика дефляція, близько 0,1%», - повідомило джерело.

Довідка УНІАН. В Україні в липні до червня 2008 року зафіксовано дефляцію на рівні 0,5%, у липні ц.р. до липня 2007 року інфляція становила 26,8%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-липень 2008 року (до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,9%. Індекс споживчих цін за січень-липень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 26,4%.

За прогнозом асоціації «Український кредитно-банківський союз», 2008 року інфляція в Україні становитиме не менш як 20%.