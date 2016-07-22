Представники Дніпра приєднаються до скандального "хресного ходу за мир" УПЦ МП

Керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ МП митрополит Іриней очікує, що з Дніпра відправляться близько півтисячі учасників та майже 20 священнослужителів. Його цитує Depo.Дніпро.

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"Ми йдемо з молитвою, віруючі люди спрямовані саме на це. Ми сподіваємося, що нас зустрінуть добродушно. Думаю, не знайдеться людини, яка буде висловлювати незадоволення, це не якісь угруповання", - заявив Іриней.

Хода розпочнеться після літургії у Спасо-Преображенському соборі Дніпра і буде стартувати о 10:30.

Серед учасників таких маршів в інших містах були люди з георгіївськими стрічками і в камуфляжі.

Як повідомляв УНІАН, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявляв, що російські спецслужби спробують використовувати "хресну ходу", організовану Українською православною церквою Московського патріархату, для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійній основі.

На початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартував "хресний хід за мир", організований УПЦ МП. Учасники ходи в кінці липня планують прибути в Київ. 11 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників "хресного ходу".