На російському фондовому ринку - рекордний обвал

Російський фондовий ринок закінчив сьогоднішній день рекордним обвалом – індекс ММВБ станом на 17:45 мск впав на 9,08 % до 1 158,07 пунктів, повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі.

Індекс РТС на 18:00 мск впав на 7,51% до 1395,11 пунктів, пробивши психологічний рівень в 1400 пунктів.

Падіння відбувається на тлі зниження цін на нафту, конфронтації російського керівництва із Заходом, негативних міжнародних новин.