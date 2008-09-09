Зірки фрістайлу-мотокросу проведуть показові виступи

18:42, 09 вересня 2008
Суспільство
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Проводиться акредитація на демонстраційний тур Red Bull X-fighters, під час якого зірки фрістайлу-мотокросу, учасники світового чемпіонату Red Bull X-fighters перебуватимуть: у  Донецьку  (ВК «Експодонбасс»).13 вересня; Харкові (стадіон університету ім. Каразіна)  16 вересня; Київ (ВДНХ), 18 вересня; (Площа Знань КПІ) 19 вересня, Одеса (Кулікове Поле), 20 вересня. Учасники демо-туру:  Джиммі Вербург (Бельгія)  - член суддівської колегії Red Bull X-Fighters; Нік де Віт (ЮАР); Нік Франклін (Нова Зеландія); Кріс Бірч (Англія); Жіль Дежонг (Бельгія); Бьорн Ван ден Брок (Бельгія); Ів Байкленд (Бельгія). Початок показових виступів в 20:00. Акредитація на виступи у Донецьку завершиться 11 вересня.   Телефони: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.

 

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