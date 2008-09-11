У Ялті відбудеться міжнародний турнір тілоохоронців

19 вересня в Ялті відкриється ювілейний X міжнародний турнір «Тілоохоронець».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Ялти, серед змагань буде подолання смуги перешкод на автомобілі, пошук «вибухових пристроїв» у машині, демонстрація прийомів фізичного захисту під час пішого супроводу важливих осіб, демонстрація прийомів рукопашного бою. Пошук «вибухових пристроїв» уперше відбудеться не в дитячому центрі «Артек», а на плато гори Ай-Петрі.

У мерії Ялти повідомили, що в турнірі «Тілоохоронець-2008» очікується участь близько 200 осіб. У заході традиційно візьмуть участь команди з Вірменії, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Грузії, Індії, Казахстану, Молдови, Росії та України. Вдруге до Ялти приїдуть охоронці з Македонії, і вперше делегація Департаменту охорони представить Литву.

Цього року в ювілейному турнірі очікується найбільша кількість команд: якщо зазвичай у турнірі брали участь до 20 команд, то цього року заявки подали вже 29 команд, зазначають організатори заходів.

Нагородження тілоохоронців-переможців відбудеться 22 вересня.