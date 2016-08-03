Савченко розповіла про голодування: "Курю, п'ю воду"

Про це повідомляється в її інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Так. Курю, п’ю воду – голодування розпочала. Друге – мені це голодування не заважає застосовувати свої політичні можливості. Третє – у нас немає в Україні сильної армії і чесних чиновників, тому сподіватися народу на що-небудь не доводиться. У нас народ – це армія, народ – це влада, що вже треба усвідомити, зрозуміти і брати вирішення всіх справ у свої руки", - .розповіла депутат.

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