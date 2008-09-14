Погода на 15-19 вересня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий дощ, а вдень у прикарпатських областях часом дощ (у Карпатах з мокрим снігом).

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на узбережжі морів та у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях та на півночі Лівобережжя місцями на поверхні грунту заморозки 0-3°, на узбережжі морів 10-15° тепла; вдень 11-16°, у Криму 17-22°; в Карпатах протягом доби 2-7° тепла, вночі на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-3°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

16-17 вересня - хмарно з проясненнями. Часом дощі, у південній частині з грозами, 16 вересня у південних, центральних областях місцями сильні дощі. Лише у східній частині переважно без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 18°, на півночі Лівобережжя 2-4° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3°; вдень 11-16°, в Криму до 25°.

18- 19 вересня - часом дощі, лише у східній частині 18 вересня без істотних опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 10-16°; у південній частині та східних областях вночі 9-14°, на узбережжі морів до 15-18°, вдень 15-21°.

У Києві та області у понеділок опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 11-16°; у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°.

16-17 вересня - хмарно з проясненнями. Часом дощ (вночі 16 вересня невеликий). Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

18- 19 вересня - часом дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 10-16°.