16 вересня уряд презентує проект Державного бюджету

16 вересня Кабінет міністрів презентує громадськості та ЗМІ проект державного бюджету на 2009 рік, повідомляє Урядовий портал.

Початок заходу – 13.00. Місце проведення – Міжнародний центр культури та мистецтв (Жовтневий палац) (Київ, вул. Інститутська, 1).

Початок реєстрації ЗМІ – 10.00. Акредитація проводиться до 18.00 понеділка, 15 вересня за телефонами: 256-75-82, 256-75-94, 256-65-71, 8-067-468-46-62, 8-063-238-82-28.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів затвердив у першому читанні проект закону про держбюджет-2009. Згідно із затвердженим законопроектом, дохідна частина бюджету становитиме 285 млрд. грн., видаткова – 302,4 млрд. грн.

Ріст ВВП заплановано на рівні 6%. Дефіцит основного фінансового документа країни становитиме 1,4% від розміру ВВП, а показник інфляції у проекті держбюджету закладений на рівні 9,5%.

Планується, що проект бюджету буде переданий на розгляд Верховної Ради у встановлені Конституцією і Бюджетним кодексом терміни - не пізніше понеділка, 15 вересня.