Тимошенко і Янукович висловили співчуття родинам загиблих у катастрофі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття родинам 5 українських громадян, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака Боїнг-735-700 в неділю біля Пермі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату уряду, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «це велике горе, коли гинуть молоді та сильні люди. Для родини, для країни, для всіх нас немає більшої втрати, аніж втрата людського життя». (Усі п`ятеро українських громадян, які загинули сьогодні в катастрофі Боїнга - чоловіки у віці від 33 до 36 років. - УНІАН)

«Україна сумує разом з Вами, з людьми, які втратили своїх рідних та близьких», - зазначила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила співчуття прем‘єр-міністру Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ. У телеграмі на ім‘я російського прем‘єра йдеться про те, що в Україні звістку про авіакатастрофу, що спричинила за собою численні людські жертви, сприйняли з почуттям скорботи.

«Величезним сердечним болем ця трагедія відгукнулась також і в серцях багатьох мільйонів громадян України. У важку годину разом із усіма громадянами Російської Федерації розділяємо біль непоправних втрат», - наголошується в урядовій телеграмі.

Ю.ТИМОШЕНКО від імені уряду України і від себе особисто висловила глибокі співчуття рідним і близьким усіх загиблих.

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Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття сім`ям загиблих сьогодні в авіакатастрофі в Пермі.

«Глибоким болем озивається в серці страшна звістка про авіакатастрофу в Пермі, що призвела до загибелі людей, серед яких і громадяни України», – йдеться у співчутті, якого розміщено на персональному сайті В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер Партії регіонів висловив щирі і глибокі співчуття сім`ям і близьким загиблим. «У цю гірку годину ми розділяємо ваше величезне горе і завжди готові прийти вам на допомогу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття російському колезі Дмитру МЕДВЕДЄВУ в телефонній розмові.