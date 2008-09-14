Ющенко потелефонував Медведєву у зв'язку з катастрофою Боїнга

Численні співчуття у зв`язку з авіакатастрофою в Пермі, жертвами якої стали 88 людей, надходять до Росії з-за кордону, повідомляє в неділю прес-служба голови російської держави.

Літак, що виконував рейс 821 Москва-Перм, розбився рано вранці поблизу Пермі. Усі 88 людей, які бул на його борту, загинули.

Зокрема, під час телефонних розмов з президентом РФ Дмитром Медведєвим слова співчуття і підтримки передали президенти Азербайджану Ільхам Алієв, Вірменії Серж Саргсян і України Віктор Ющенко, зазначає прес-служба Кремля.

Нагадаємо, що серед загиблих - 9 громадян Азербайджану, 5 - України.