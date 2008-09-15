Двох податківців викрито у хабарництві на Кіровоградщині

Двох інспекторів підрозділу з контролю за обігом підакцизних товарів ДПА Кіровоградської області викрито у хабарництві і відсторонено від посад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України в результаті спільної операції працівників Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Кіровоградській області та відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації в Кіровоградській області було встановлено, що двоє податківців (1976 та 1980 р.н.), зловживаючи службовим становищем, вимагали у приватного підприємця хабара за вирішення питання щодо торгівлі без ліцензії лікеро-горілчаними виробами у нічному клубі Олександрії. В обмін на 2,5 тис. грн. вони обіцяли не перевіряти до кінця 2008 року діяльність підприємства і не штрафувати за відсутність відповідної ліцензії.

Під час передачі цих коштів податкові інспектори були затримані «на гарячому».

Прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Під час розслідування кримінальної справи встановлено й інші факти злочинної діяльності працівників контролюючого органу. Зокрема, звинувачені, зловживаючи службовим становищем, вимагали у генерального директора одного з ТОВ хабар у сумі 1 тис. 750 грн. за непритягнення його до адміністративної відповідальності (штраф) через відсутність ліцензії на продаж тютюнових і горілчаних виробів.

На виконання постанови слідчого прокуратури звинувачених податківців відсторонено від займаних посад. Розслідування триває.