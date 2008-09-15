Ющенко обіцяє допомогти Дніпропетровську

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від влади Дніпропетровська розбудови транспортної та готельної інфраструктури для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на урочистій церемонії відкриття нового стадіону «Дніпро» в Дніпропетровську в неділю.

Президент сказав, що після відкриття нової футбольної арени перед Дніпропетровськом стоять нові завдання – підготувати місто, зокрема, транспортну і готельну інфраструктуру до прийому численних гостей Євро-2012.

«Я очікую від місцевої влади швидкого вирішення земельнх питань для будівництва висококласного готелю та належного фінансування транспортних проектів з боку українського уряду», - зауважив Глава держави.

Він висловив упевненість, що влада Дніпроперовська впорається з цим завданням і побудує усі необхідні об’єкти.

Зі свого боку В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що місто отримає від нього повне сприяння та підтримку.