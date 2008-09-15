Ціни на житлову нерухомість знижуватися не будуть?

Ціни на житлову нерухомість знижуватись не будуть, повідомив під час організованої інвестиційною компанією Concorde Capital телефонної конференції для іноземних інвесторів голова ради директорів компанії «XXI Століття» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Як передає кореспондент УНИАН, він вважає, що чинниками, які підтримують ціну на житлову нерухомість, є триваюче зростання доходів населення, існуючий ще з радянських часів попит, зменшення обсягів будівництва.

Виконавчий директор KDD Group Петро СЛІПЕЦЬ також підтвердив, що, попри дорожчання іпотечних кредитів, попит на житлову нерухомість збережеться. Насамперед, це стосується елітної нерухомості, покупці якої, купуючи її, за його словами, користуються дещо іншими міркуваннями, ніж лише вартість кредитів.