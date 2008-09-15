У Донецьку тиждень тримали студентку в заручницях

Працівники спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю учора в Донецькій області звільнили студентку, яку зловмисники тиждень утримували в заручниках з вимогою викупу у сумі 50 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, про це поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ – начальник ГУБОЗ Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

Вчора близько 23.00 бійці підрозділі швидкого реагування «Сокіл» УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області звільнили студентку 5-го курсу історичного факультету Донецького національного університету 1987 року народження.

Ввечері 8 вересня дівчину викрили невідомі біля гуртожитку ДНУ. З цього часу її утримували у найнятій квартирі в одній з п’ятиповерхівок в м. Донецьк. Очі дівчини зловмисники заклеїли скетчем. За звільнення заручниці викрадачі вимагали у її матері, котра виїхала на заробітки до США, спочатку 200 тисяч американських доларів, потім суму викупу зменшили до 50 тисяч.

В результаті операції заручницю було звільнено, а її викрадачів взято під варту. Серед чотирьох затриманих зловмисників, зокрема, молода жінка (1986 р.н.), яка телефонувала матері жертви, та уродженець Кабардино-Балкарії, громадянин РФ (1985 р.н.).

За ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Ворошиловським райвідділом міліції порушено кримінальну справу.