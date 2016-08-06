У Запорізькій області бронемашина Нацгвардії протаранила будинок, зруйнувавши стіну (фото)

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління поліції в Запорізькій області, інцидент стався вранці 6 серпня на території села Шевченкове Бердянського району.

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«БРДМ Національної гвардії врізалася в стіну житлового будинку села Шевченкове і зруйнувала її. Так само БРДМ пошкодила газопровід. В результаті події ніхто з місцевих жителів не постраждав - господарів будинку на момент інциденту в будинку не було», - повідомили в поліції.

Винуватці події пообіцяли усунути всі пошкодження.

Газопостачання в районі події не переривалося.