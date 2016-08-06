У Запорізькій області бронемашина Нацгвардії протаранила будинок, зруйнувавши стіну (фото)
23:16, 06 серпня 2016Суспільство
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У Запорізькій області броньована розвідувально-дозорна машина (БРДМ) Національної гвардії в'їхала в житловий будинок і зруйнувала його стіну.
На Запоріжжі БРДМ протаранила будинок / pro.berdyansk.biz
Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління поліції в Запорізькій області, інцидент стався вранці 6 серпня на території села Шевченкове Бердянського району.
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«БРДМ Національної гвардії врізалася в стіну житлового будинку села Шевченкове і зруйнувала її. Так само БРДМ пошкодила газопровід. В результаті події ніхто з місцевих жителів не постраждав - господарів будинку на момент інциденту в будинку не було», - повідомили в поліції.
Винуватці події пообіцяли усунути всі пошкодження.
Газопостачання в районі події не переривалося.
Бронемашина Нацгвардії злетіла з дороги та врізалася в будинок / pro.berdyansk.biz
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