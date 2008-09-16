Ющенко просить вдосконалити процес зовнішнього тестування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне вдосконалити процес зовнішнього тестування у 2009 році.

Про це він повідомив, виступаючи на всеукраїнській нараді з керівниками вищих навчальних закладів України.

Президент зазначив, що при проведенні тестування цього року було виявлено низку недоліків. За його словами, частина з них мала технологічний характер, інші були пов’язані з недостатньою правовою базою чи недостатнім фінансовим та інформаційним забезпеченням. В.ЮЩЕНКО нагадав, що також були зафіксовані випадки недотримання умов прийому до вищих навчальних закладів за результатами тестування. За його словами, таких інститутів було декілька і їх ректори отримали догани.

Також В.ЮЩЕНКО закликав освітян у 2009 році більше уваги присвятити інтеграції освітянської системи України до Болонського процесу. Президент нагадав, що 2010 рік є кінцевим строком приєднання України до цього процесу і до цього року усі вищі навчальні заклади України мають провести необхідні заходи для завершення цього процесу.