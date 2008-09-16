У Херсоні без води залишилися 78 багатоквартирних будинків

“Херсонобленерго” 15 вересня відключило частину системи водопостачання “Херсонміськводоканалу” від електропостачання, що призвело до припинення подачі води у 78 багатоквартирних будинків міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, зокрема унаслідок відключення електроживлення від 14 Центральних теплових пунктів (ЦТП) і 18 свердловин, частково припинено постачання питної води до багатоповерхівок у мікрорайонах Таврійський, ХБК, по вул. С.Разіна, І.Кулика, пер. Козацькому.

Відключення херсонського міськводоканалу відбулося через його борги перед “Херсонобленерго” в сумі до 0,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше, 9 вересня, “Херсонобленерго” вже відключило від енергопостачання будівлю управління міськводоканалу разом із центральною диспетчерською цієї установи.