За кермом Bentley, який вбив дівчину, був родич депутата (додані фото)

У Сімферополі сьогодні вночі сталася аварія за участю трьох автомобілів і мотоцикла, в результаті якої загинула 25-річна дівчина – водій мотоцикла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, ДТП сталося в районі залізничного вокзалу близько 3-ї години ночі.

Мотоцикл «Сузукі» здійснював поворот, коли в нього врізався автомобіль Bentley, що рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки, повідомили в ДАІ. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями: Daewoo і Geely.

Дівчина-мотоцикліст дістала травми, несумісні з життям. Водій Bentley - 24-річний житель Сімферополя - госпіталізований зі струсом головного мозку.

За даними джерела УНІАН, за кермом Bentley перебував родич депутата Сімферопольської міської ради від партії «Союз» Йосипа ФАЙНГОЛЬДА.

«Вину кожного учасника дорожньо-транспортної пригоди буде встановлено під час додаткової перевірки», - повідомили в правоохоронних органах.

Фото надані прес-службою ДАІ Криму