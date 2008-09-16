ПФТС зупинила торги вдруге за день

Фондова біржа ПФТС зупинила торги о 16.10 - вдруге за сьогодні, повідомляє сайт біржі.

Як наголошується на сайті, торги зупинено внаслідок «зниження цін на акції до рівня, визначеного нормативними документами ПФТС».

Нагадаємо, відповідно до рішення від 23 квітня 2008 року рада ПФТС має право зупинити торги на біржі, якщо падіння котирувань 75% акцій, які належать до індексного кошика ПФТС, становить понад 7%.

З початку вересня ПФТС зупиняла торги вже кілька разів.

Сьогодні біржа зупиняла торги о 11.15. Вони були відновлені після 14.00.