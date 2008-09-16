У Ющенка радять Тимошенко помножити прогноз інфляції-2009 на 1,5

У Секретаріаті Президента України прогнозують інфляцію 2009 року на рівні 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

"За нашими підрахунками, ця цифра сягне 14%", - сказав О.ШЛАПАК.

Крім того, у Секретаріаті Президента кажуть, що уряд, розраховуючи проект бюджету-2009, виходячи з прогнозу інфляції на рівні 9,5%, знижує планку забезпечення незаможних громадян.

Також О.ШЛАПАК зазначив, що з боку Секретаріату Президента залишається незмінним прогноз зростання ВВП 2009 року на рівні 5%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів розрахував проект бюджету-2009, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП - 6%, інфляція - 9,5%.

У січні-серпні 2008 інфляція становила 14,8%, за підсумками 2007 року - 16,6%.

Зростання ВВП у січні-липні 2008 становило 6,5%, за 2007 рік - 7,6%.