Яценюк: будівельники винні парламенту як земля колгоспу

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву"

Закон встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій та спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням громадських і приватних інтересів.

В законі змінено норму відрахувань будівельних компаній до місцевих бюджетів на рівні з 20% до 10% та з 10% до 5% для інженерних робіт.

Депутати від БЮТ хотіли з голосу внесли поправку, щоб відрахування знизити до 5% і 2% відповідно.

"Я простив вас проголосувати нормально поправку зниження з 20% на 10% та з 10% на 5%. Ви відмовились. А тепер ви з голосу намагаєтесь пропихнути те, що не пропихається", - заявив Яценюк.

"Шановні депутати, ви ж іще подумайте про міські і районні ради. Ми їм лишаємо 5 і 2%. Вони там і так на бобах живуть, а зараз після цього голосування взагалі буде жах", - зауважив він.

"Треба, щоб і вівці і вовки були ситі. Ми удвічі скорочуємо навантаження на забудовників. Таким чином ми вирішуємо питання і для людей, і для підрядників. Але не можна іти по такому шляху, як ви пропонуєте. Бо я вам скажу, чим це закінчиться. Ми поставимо 5 і 2%, а все інше будуть добирати хабарами. Тому не потрібен цей соціальний популізм", - заявив спікер.

З другої спроби поправка набрала 375 голосів.

Водночас голова Верховної Ради погодився виключити з голосу норму про науково-технічний супровід для будівель вищих 9-ти поверхів.

"Це логічна позиція. Бо це також зменшить взяткоємкость", - зазначив Яценюк.

В цілому закон підтримало 402 депутати.

"Шановні будівельники, ви винні парламенту як земля колгоспу", - резюмував голова Верховної Ради.

Він відзначив, що ухвалення закону суттєво вплине на ринок нерухомості, де ситуація "не катастрофічна, але складна".

Українська правда