Експерти розбирають провал українських ЗМІ при висвітленні війни в Грузії

Експерти у галузі засобів масової інформації відзначають непрофесіоналізм української журналістики під час висвітлення подій навколо грузинсько-російського конфлікту.

Такими є представлені на прес-конференції в УНІАН результати дослідження “Українські медіа в інформаційних спецопераціях під час війни в Грузії”, що провели аналітики компанії “pro.mova” та видання “Телекритика”.

Медійні експерти наголошують, що під час аналізу вітчизняних ЗМІ вони зафіксували “непрофесійність, порушення стандартів подачі інформації, відсутність позиції, навмисні чи ненавмисні маніпуляції свідомістю аудиторії”.

У зв’язку з чим, автори констатують такі висновки: “Непрофесійність журналістів дозволила пропагандистам використати українські канали для своїх потреб. Нагодою скористалися російські пропагандисти, які мали більший доступ до українських медіа. Брак стратегічного (профільного) капіталу в українських медіа не дозволяє редакціям працювати на належному професійному рівні. Переважна більшість медіа, власником яких є венчурний (непрофільний) капітал, у кризах рівня грузинської стикаються із управлінськими проблемами: обмежені можливості у ресурсах; реактивні (а не проактивні) рішення; запізніла реакція на кризу через брак системності в управлінні нездатність системно виставити фільтри (кількаразову перевірку фактів, наприклад) залежно від потреб аудиторії”.

Окремо у дослідженні йдеться про роль державної влади у цій кризі. “Держава не впоралася із захистом інформаційної безпеки. Вірогідно, що якби грузинська сторона мала кращий доступ до українських медіа, то держава не впоралася би і з таким викликом. Очевидно, що критерій відповідності новин сучасним міжнародним стандартам не враховується під час ліцензування медіа в Україні. Якщо чинні механізми регулювання інформаційного простору не завадили безперешкодно використовувати його для пропаганди, то чи вони на загал потрібні?” – підсумовують медійні експерти.

Огляд електронних медіа аналітики здійснювали методом підрахунку кількості джерел повідомлень про ситуацію в Грузії з 8 до 13 серпня.

Зокрема, дослідження містить аналіз сюжетів про Грузію у випусках новин восьми українських телеканалів, огляд публікації інтернет-видань, схематичний аналіз висвітлення війни кримськими медіа.