Козаки звертаються до Ющенка як до Гетьмана

Українське козацтво закликає Президента України, Гетьмана України Віктора ЮЩЕНКА створити Державне управління у справах відродження та розвитку козацтва.

Про це йдеться у зверненні Українського козацтва до Президента, парламенту, текст якого передано агентству УНІАН.

Також у своєму зверненні козаки просять Верховну Раду негайно ухвалити ініційований Президентом України закон про Українське козацтво.

Українське козацтво висловлює жаль, що все ще не створено умови, при яких би козаки добровільно сприяли забезпеченню громадської безпеки особи, суспільства і держави шляхом активізації військової, прикордонної, внутрішньої, митної чи іншої корисної для держави служби та постійно готувалися до неї через систему Українського козацтва.

На їхню думку, активізація системи Українського козацтва забезпечить створення умов для патріотичного виховання молоді, спрямування його на духовне, моральне, фізичне становлення і самовдосконалення; відродження в Україні народних традицій влади, які увібравши в себе найкращі традиції національного державотворення, сприяли б формуванню громадянського суспільства та об’єднували його на основі національної ідеї. Також це б сприяло подоланню національного нігілізму та девальвації загальнолюдських цінностей.

Звернення було прийнято Радою Генеральної старшини Українського козацтва та за дорученням товариства Міжнародної організації «Українське козацтво» і підписано Верховним отаманом Українського козацтва генералом козацтва, членом Ради Українського козацтва при Президентові України Ігорем ВАРДИНЦЕМ.