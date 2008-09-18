Тимошенко: митниця вже вичерпала свій ресурс

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив концепцію створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабміні.

«Митниця вже вичерпала свій ресурс без певних технічних можливостей продовжувати процес легалізації, й саме тому ми прийняли програму «Електронна митниця», яка дозволить вийти на новий рівень обслуговування експорту-імпорту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр упевнена, що перехід на електронну систему митного оформлення поставок товару дозволить істотно збільшити в 2009 році доходи до бюджету.