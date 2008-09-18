Ющенко про Голодомор, заповідник, воду, газ, вовну та усиновлення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Херсонської обласної державної адміністрації Борису СІЛЕНКОВУ провести роботи із розширення меж заповідника «Асканія Нова» та надання статусу заповідника території півострова Бірючий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЮЩЕНКА і Б.СІЛЕНКОВА “у рамках регулярних звітів главі держави керівників регіонів”.

Президент заслухав доповідь голови ОДА щодо соціально-економічної ситуації в області та звернув увагу на ряд поточних питань розвитку регіону.

Окрему увагу під час розмови було приділено темі вшанування на Херсонщині 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Як поінформував главу держави Б.СІЛЕНКОВ, в області налічується вісім районів, населення яких постраждало від Великого Голоду. За результатами проведеної в регіоні роботи, повідомив керівник ОДА, наразі виявлено дев`ять місць масових поховань жертв Голодомору, на двох з них вже встановлено обеліски.

Під час розмови, окрім того, обговорювалося питання завершення робіт із забезпечення населення області питною водою, газифікації населених пунктів тощо. Йшлося також про заходи щодо розвитку в регіоні вівчарства та виробництва з переробки вовни.

Глава держави звернув увагу на необхідність збільшення фінансування та загалом уваги місцевої влади до програм з національного усиновлення та інших форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Йшлося також про важливість впровадження енергозберігаючих технологій у дитсадках, школах, школах-інтернатах тощо.