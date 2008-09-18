Хто заплатить за радіоактивні відходи

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 340 з 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено створення Фонду для забезпечення фінансування робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ), які утворюються на АЕС України та інших підприємствах, в установах та організаціях України.

В ньому передбачено, що ті установи, організації та підприємства, що генерують РАВ при функціонуванні РАВ-утворюючих технологій, платять за подальше поводження з радіоактивними відходами. Цей Фонд має бути у складі державного бюджету України.

Крім того, Верховна Рада ухвалила закон «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами». «За» проголосувало 359 з 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.