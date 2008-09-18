Іноземні кредити для українських банків дорожчатимуть

Вартість іноземних кредитів для українських банків підвищуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО на прес-конференції.

За його словами, ліквідність на міжнародних ринках зменшиться у зв`язку з банкрутством двох найбільших американських банків, унаслідок чого збільшиться дефіцит вільних коштів. «Цей ефект вже позначився на світових ринках і він ще буде тривалим. Можна очікувати зростання вартості іноземних кредитів для українських банків. На скільки вони збільшаться, важко говорити», - сказав О.СУГОНЯКО.

Як стверджує президент Центру ринкових реформ Володимир ЛАНОВИЙ, тенденція зростання кризи на заході призведе до вилучення капіталу з України. «Фондові індекси й далі падатимуть – до кінця року ситуація не зміниться. Акції наших банків впали за цей рік майже вдвічі. Нам необхідно застосувати заходи із залучення іноземного капіталу в Україну», - сказав В.ЛАНОВИЙ.

Він вважає, що банки вже відчули подорожчання зовнішніх кредитів. На сьогодні спостерігається тенденція зниження обсягу залучення іноземних коштів. «Іноземні банки вкладають кошти в свої дочірні підприємства, а банки з українським капіталом вже перестають залучати іноземні капітали, бо ставки за кредитами зросли. І не тільки через ліквідність, а й внаслідок падіння кредитово-інвестиційних рейтингів України», - сказав В.ЛАНОВИЙ.