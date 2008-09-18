Іноземні кредити для українських банків дорожчатимуть
Проце заявив президент АУБ
Вартість іноземних кредитів для українських банків підвищуватиметься.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО на прес-конференції.
За його словами, ліквідність на міжнародних ринках зменшиться у зв`язку з банкрутством двох найбільших американських банків, унаслідок чого збільшиться дефіцит вільних коштів. «Цей ефект вже позначився на світових ринках і він ще буде тривалим. Можна очікувати зростання вартості іноземних кредитів для українських банків. На скільки вони збільшаться, важко говорити», - сказав О.СУГОНЯКО.
Як стверджує президент Центру ринкових реформ Володимир ЛАНОВИЙ, тенденція зростання кризи на заході призведе до вилучення капіталу з України. «Фондові індекси й далі падатимуть – до кінця року ситуація не зміниться. Акції наших банків впали за цей рік майже вдвічі. Нам необхідно застосувати заходи із залучення іноземного капіталу в Україну», - сказав В.ЛАНОВИЙ.
Він вважає, що банки вже відчули подорожчання зовнішніх кредитів. На сьогодні спостерігається тенденція зниження обсягу залучення іноземних коштів. «Іноземні банки вкладають кошти в свої дочірні підприємства, а банки з українським капіталом вже перестають залучати іноземні капітали, бо ставки за кредитами зросли. І не тільки через ліквідність, а й внаслідок падіння кредитово-інвестиційних рейтингів України», - сказав В.ЛАНОВИЙ.