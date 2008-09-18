В обмінних пунктах за долар вже просять 5.05 гривні
Курс євро теж виріс
Учора на українському міжбанківському валютному ринку відбувся різкий скачок цінна американську валюту. Торги по долару США відкрилися котируваннями 4,8160/4,8340 грн., до 11:00 ціни виросли до 4,8350/4,8600, до 12:00 досягли рівня 4,9400/4,9500, а до закриття опустилися до 4,9300/4,9400. При цьому Нацбанк на ринок не виходив, оскільки курс не вийшов за рамки курсового коридору, визначеного Основними принципами грошово-кредитної політики (на 2008 рік – 4,85 грн/$ плюс-мінус 4%).
А вже сьогодні вранці тенденція значного зростання американської валюти спостерігалася в обмінних пунктах комерційних банків. Так, станом на 9.00 ранку долар купувався в середньому по 4.86 грн., а продавався – по 5.05 грн. Підвищилися також ціни покупки і продажу готівкового євро: 6.90 грн. і 7.25 грн., відповідно.