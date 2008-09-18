На фондовому ринку США стався обвал
10:37, 18 вересня 2008Суспільство
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Індекси є найгіршими з 2005 року
Ринок акцій США закрився зниженням до мінімального за останні три роки рівня через побоювання інвесторів з приводу того, що порятунку страхової компанії American International Group владою країни буде недостатньо для того, щоб заспокоїти світові фінансові ринки, повідомляє Reuters.
Індекс Dow Jones знизився на 4,06% до 10609,66 пункту, що є найгіршим показником з листопада 2005 року.
Індекс Standard & Poor`s 500 втратив 4,71% до 1156,39 пункту, що є мінімальним показником з травня 2005 року.
Індекс Nasdaq Composite упав на 4,94% до 2098,85 пункту вперше з серпня 2006 року.
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