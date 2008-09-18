В Україні буде від 0° до плюс 21°

Завтра в Україні збережеться дощова погода, у південній частині, центральних та північних областях місцями сильні дощі, на півдні вдень окремі грози.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, місцями, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 13-18°, у Криму до 20°. У Карпатах дощ та мокрий сніг; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 2-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

20-21 вересня - хмарна погода. Часом дощі (на сході, а 20 вересня і на півдні невеликі), 21 вересня у південній частині місцями сильні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, 21 вересня у південній половині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 10-15°; у південних областях та в Криму вночі 12-17°, вдень 15-20°. У Карпатах дощ та мокрий сніг, місцями сильні опади; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 1-6° тепла.

22- 23 вересня - часом невеликі та помірні дощі, лише 23 вересня на Закарпатті, а вдень і на Лівобережжі без істотних опадів. Температура вночі 6-12°, вдень 9-15°; у південній частині та східних областях вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-18°, вдень 12-18°, в Криму до 21°.

У Києві у п`ятницю очікується сильний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 10°. По області – також сильний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14°.

20-21 вересня - хмарна погода. Часом дощ (вночі 21 вересня місцями невеликий). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 10-15°.

22- 23 вересня - часом невеликий, вдень 22 вересня помірний дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 10-15°.