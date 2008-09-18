Перший винар свiту проведе в Києві дегустацію грузинських вин

23 вересня, в 14:00, в Києві, в готелі "Hyatt" всесвітньо відомий енолог доктор Донато Ланаті, компанія вин «Бадагоні», асоціація сомельє України і посольство Грузії в Україні проведуть професійну дегустацію грузинських вин торгової марки «Бадагоні». На дегустації будуть присутні відомі сомельє України, експерти, журналісти, винні письменники, а також громадські діячі України, що знаються на винi. Вони матимуть можливість продегустувати дев`ять найменувань вин торгової марки «Бадагоні».

Після закінчення професійної дегустації відбудеться офіційний прийом на честь гостей за участю обличчя компанії «Бадагоні» - відомої грузинської співачки Лізи Багратіоні і маестро Нікі Меманішвілі.

Вперше професійна дегустація вин «Бадагоні» була проведена доктором Донато Ланаті навесні цього року в Римі, в готелі “Cavalier Hilton”. Відгуки вiд заходу перевершили всі очікування експертів вина.

Грузинські вина компанії «Бадагоні» з успіхом продаються в Україні вже більше року.