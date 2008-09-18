ВР ухвалила законопроект щодо оптових сільгоспринків

Верховна Ради України ухвалила в першому читанні проект закону щодо оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції” проголосував 351 народний депутат з 357 зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до проекту закону, оптовий ринок сільськогосподарської продукції - це суб`єкт підприємницької діяльності, який утворено згідно із законодавством і метою діяльності якого є створення необхідних умов для здійснення операцій з продажу та купівлі сільськогосподарської продукції, укладення відповідних договорів ОРСП можуть називатися тільки ті суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідають вимогам цього Закону і внесені до Реєстру ОРСП. У проекті Закону наведено класифікацію ОРСП, а також особливості їх створення, діяльності та регулювання.

Державна політика підтримки ОРСП здійснюється шляхом розробки та затвердження програми розвитку мережі оптових ринків, що затверджується Кабінетом міністрів України, контролю за реалізацією заходів щодо їх створення та функціонування; забезпечення достовірною інформацією учасників ОРСП про кон`юнктуру та споживчу якість товарів; розроблення і контролю за виконанням правил торгівлі, ветеринарних і санітарних правил, інших нормативно-правових документів, що регламентують їх діяльність тощо.