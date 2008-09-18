ВР придумала як підтримувати агропродукцію, не порушивши вимог СОТ

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до закону України "Про податок на додану вартість" (щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників)".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосував 361 народний депутат з 377, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття закону є відмова від оподаткування на перехідний період операцій з імпорту великої рогатої худоби, техніки і обладнання для тваринницьких комплексів та максимальне збереження непрямої державної підтримки сільгосптоваровиробників за рахунок тих спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість, які не суперечать вступу України до Світової організації торгівлі.

Суть такого спеціального режиму полягає у розповсюдженні режиму акумуляції сільгосптоваровиробниками коштів ПДВ на всі операції з реалізації сільськогосподарської продукції, включаючи продаж молока та м`яса на переробні підприємства.