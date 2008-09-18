Сомалійські пірати дісталися до громадян Китаю

Біля берегів Сомалі викрадено гонконзьке судно. На його борту 25 моряків, з них 24 громадяни Китаю. Як повідомили представники посольства Китаю в Кенії, інцидент стався напередодні, передає Сіньхуа.

Раніше сьогодні біля берегів Сомалі був захоплений грецький сухогруз, на борту якого теж 25 осіб, нагадує РосБізнесКонсалтинг. За повідомленнями представників Міжнародного морського бюро, сухогруз прямував до Кенії і був захоплений біля східного узбережжя Сомалі, хоча раніше пірати захоплювали судна переважно біля північного узбережжя.