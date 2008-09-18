Пасажирський потяг насмерть збив працівника залізничної станції
20:40, 18 вересня 2008Суспільство
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Машиніст зупинився, але "досить далеко"
Пасажирський потяг у районі станції Маламівка (Кременчуцький район Полтавської області) на смерть збив працівника залізничної станції.
Про це журналістам повідомили в лінійному відділі міліції на станції «Кременчук».
За їхніми даними, пасажирський потяг збив насмерть 49-річного монтера. Машиніст зупинив потяг, але «досить далеко від місця події».
На місці події працює комісія від адміністрації залізниці, транспортна прокуратура та міліція здійснюють перевірки.
Причини інциденту з`ясовуються.
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