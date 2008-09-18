Пасажирський потяг насмерть збив працівника залізничної станції

Пасажирський потяг у районі станції Маламівка (Кременчуцький район Полтавської області) на смерть збив працівника залізничної станції.

Про це журналістам повідомили в лінійному відділі міліції на станції «Кременчук».

За їхніми даними, пасажирський потяг збив насмерть 49-річного монтера. Машиніст зупинив потяг, але «досить далеко від місця події».

На місці події працює комісія від адміністрації залізниці, транспортна прокуратура та міліція здійснюють перевірки.

Причини інциденту з`ясовуються.