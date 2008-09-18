У Полтаві чекають родичів народної артистки СРСР Клари Лучко

У Полтаві планують відкрити музей народної артистки СРСР Клари Лучко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, в День міста 23 вересня до Полтави приїдуть родичі артистки.

«Їх запросили не тільки для того, щоб відзначити свято, а ще й обговорити питання створення музею актриси в Полтаві. У нас вже є певна домовленість з родичами щодо того, що вони нададуть особисті речі і деякі документи, які належали Кларі Степанівні», - повідомив А.МАТКОВСЬКИЙ.

«Я думаю, що життєвий шлях такої людини, як Клара Лучко, гідний приклад для наших дітей і молоді в першу чергу в тому плані, чого можна досягти в житті, якщо добре працювати, і всі свої таланти використовувати на благо держави", – сказав мер Полтави.

Довідка УНІАН. К.Лучко народилася 1 липня 1925 року в українському селі Чутово Полтавської області. Закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії.

Першою роботою К.Лучко в кіно стала дипломна роль тіточки Марини у фільмі "Молода гвардія" (1948 р.). За роки творчого життя К.Лучко знялася в багатьох фільмах, що стали класикою радянського кіно. У 1985 році одержала звання народної артистки СРСР.

К.Лучко померла 26 березня 2005 року в Москві.