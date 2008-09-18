ВР ухвалила антирейдерський закон

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій)».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 351 народний депутат з 377 зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, законом вносяться зміни, які передбачають, що при виконанні судових рішень, ухвал про зміну органів управління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності можуть залучатися виключно працівники органів внутрішніх справ. Залучення ж інших осіб в процесі виконання таких рішень не допускається.

Разом з цим передбачається внести зміни до Закону України «Про міліцію» та передбачити обов’язок міліції надавати допомогу державному виконавцю при проведенні виконавчих дій у встановлених законодавством України випадках. Також передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України та запровадити кримінальну відповідальність за незаконне захоплення підприємств, установ, організацій.