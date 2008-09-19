Генпрокурор: експертиза підтвердила, що школяр Тищенко помер від щеплення

Експертиза підтвердила, що школяр з Краматорська Антон Тищенко помер від щеплення проти кору.

Про це в інтерв`ю газеті «Факты» заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

О.МЕДВЕДЬКО сказав, що Генпрокуратура готова передати до суду справу із розслідування загибелі А.Тищенка до кінця вересня, проте поки що не може цього зробити, оскільки ще проводяться експертизи. Він нагадав, що спочатку була призначена додаткова комплексна судово-медична експертиза із залученням 12 провідних фахівців Академії медичних наук України (АМНУ) у сфері педіатрії, епідеміології, гематології, імунології, біології, а також інфекціоністів і дитячого патологоанатома. «Фахівці 8 серпня передали нам свій висновок, у якому чітко написано, що між смертю Антона Тищенка і проведеною йому вакцинацією проти кору і краснухи є прямий причинно-наслідковий зв`язок. Даний висновок і покладено в основу подальшого розслідування кримінальної справи», – сказав генпрокурор.

Він відзначив, що окрім цього прокуратура ще призначила комплексну комісійну судово-медико-методичну експертизу, яка також проведена фахівцями АМНУ і необхідна для того, щоб встановити, чи правильно проводилася вакцинація. За словами О.МЕДВЕДЬКА, фахівці дійшли висновку, що під час вакцинації було допущено близько шести серйозних порушень. «Починаючи з того, що цю додаткову вакцинацію робили навесні, коли організми дітей ослаблені, і закінчуючи тим, що того ж Антона Тищенко після щеплення направили ще й на флюорографію. А для цього хлопцеві довелося йти пішки від школи до поліклініки близько п`яти кілометрів», – сказав генпрокурор.

Він додав, що у цій кримінальній справі призначено ще більше ста судово-медичних експертиз, оскільки погіршення здоров`я після щеплення відчули більш як сто школярів і студентів. «Отже зараз просування справи вже залежить не від слідчих, а від експертів, які говорять, що зможуть закінчити свою роботу лише до кінця 2008 року», – відзначив генпрокурор.

Також О.МЕДВЕДЬКО відзначив, що слідчий у цій справі дійшов висновку, що першим заступником міністра охорони здоров`я Миколою ПРОДАНЧУКОМ було допущено перевищення службових повноважень: індійська вакцина була ввезена з його згоди. При цьому вакцина не пройшла сертифікації, не була зареєстрована, тому її не можна було застосовувати. Він сказав, що доки відбувалися експертизи, не було необхідності допитувати чиновників. «А зараз, коли ми виходимо на фінішну пряму, запрошуватимуть до прокуратури і ПРОДАНЧУКА, й інших високопосадовців. Я впевнений, справу стосовно посадовців буде направлена до суду. Думаю, відповідати доведеться не тільки ПРОДАНЧУКУ», – відзначив О.МЕДВЕДЬКО і додав, що, за даними Генпрокуратури, винним може бути чиновник з Державної служби лікарських препаратів і виробів медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, комісія Міністерства охорони здоров`я України дійшла висновку, що “прямого причинно-наслідкового зв`язку” між проведеною вакцинацією від кору і краснухи краматорському підліткові А.Тищенку і настанням його смерті “не встановлено”.

В Україні, починаючи з 26 травня, повинна була бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, проведеного напередодні, помер у реанімації.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

На початку червня заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору і краснухи було проведено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких до лікарні потрапили 207, серед них 164 дитини.

26 серпня Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення повідомила, що за результатами тестування декількох серій вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям і вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.