Китай і ЄС створили єдиний арбітражний суд

Китай і Європейський Союз для вирішення двосторонніх комерційних суперечок створили єдиний арбітражний суд, розташований в Гамбурзі (ФРН), йдеться в повідомленні агентства Сіньхуа.

Єдиний європейсько-китайський Арбітраж стане основною ланкою між компаніями ЄС і КНР, за допомогою якого дві сторони вирішуватимуть весь спектр комерційних суперечок.

В Арбітражі вже зареєструвалися більш як 400 адвокатів і юристів з 44 країн світу, в тому числі й з Китаю.

Для спільної роботи над розв`язанням двосторонніх конфліктних ситуацій в Арбітражі Гамбурга використовуватимуться китайська, німецька й англійська мови.

Повноваження і компетенція спільного європейсько-китайського Арбітражу в Гамбурзі вже визнані всіма судами Євросоюзу.