Китай і ЄС створили єдиний арбітражний суд
Для всього спектру комерційних суперечок
Китай і Європейський Союз для вирішення двосторонніх комерційних суперечок створили єдиний арбітражний суд, розташований в Гамбурзі (ФРН), йдеться в повідомленні агентства Сіньхуа.
Єдиний європейсько-китайський Арбітраж стане основною ланкою між компаніями ЄС і КНР, за допомогою якого дві сторони вирішуватимуть весь спектр комерційних суперечок.
В Арбітражі вже зареєструвалися більш як 400 адвокатів і юристів з 44 країн світу, в тому числі й з Китаю.
Для спільної роботи над розв`язанням двосторонніх конфліктних ситуацій в Арбітражі Гамбурга використовуватимуться китайська, німецька й англійська мови.
Повноваження і компетенція спільного європейсько-китайського Арбітражу в Гамбурзі вже визнані всіма судами Євросоюзу.