Процедуру конфіскації треба вдосконалити

08:35, 20 вересня 2008
Суспільство
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Мінюст приготував проект

Міністерством юстиції України розроблено проект закону, яким пропонується вдосконалити процедуру конфіскації доходів, здобутих протиправним шляхом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йшлося в ході круглого столу «Виявлення, арешт та конфіскація доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень», що відбувся в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2008 року.

Указаним проектом закону пропонується внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, якими удосконалити процедуру конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом. Зокрема, пропонується уніфікувати норми Кримінального кодексу, які передбачають конфіскацію майна, отриманих внаслідок корупційних діянь, а також знарядь та засобів вчинення злочину.

Крім того, пропонується запровадити спеціальну процедуру конфіскації майна як примусовий захід, який полягатиме у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна.

При цьому, закріплюється можливість конфіскації майна, одержаного злочинним шляхом, в тому числі, доходів від цього майна, у випадку, якщо воно було приєднане до майна, одержаного законним шляхом, або передане обвинуваченим або засудженим іншій особі чи організації.

Проектом також передбачається можливість застосування спеціальної конфіскації у випадках, коли особа не підлягає або звільняється від відповідальності.

Як наголошувалося у ході засідання круглого столу, вказаний проект отримав позитивну оцінку експертів Ради Європи. 12 вересня 2008 року законопроект подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

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