Голова ВАСУ: не треба плутати адміністративний суд з господарським

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК піддав критиці положення зареєстрованого у Верховній Раді проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо справ, підвідомчих господарським та адміністративним судам).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ, О.ПАСЕНЮК вважає, що прийняття закону у такій редакції істотно ускладнить захист прав громадян перед державою.

“Законопроект фактично перекреслює ідею адміністративного судочинства, мета якого, перш за все, захистити права та основні свободи людини і громадянина від неправомірних дій чи бездіяльності з боку держави”, - наголошує голова ВАСУ.

Як зауважив О.ПАСЕНЮК, запровадження адміністративного судочинства в Україні обумовлено об’єктивною необхідністю створення особливих умов розгляду спорів між громадянином та державою. Саме тому тільки в адміністративному процесі відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) існує принцип “презумпції вини” органу владних повноважень. Сутність цього принципу полягає в тому, що громадянин, як найвища цінність правової держави, в адміністративному процесі не повинен доводити, що його законні права та інтереси порушені. Натомість саме суб’єкт владних повноважень зобов’язаний доводити, що він діяв у межах, встановлених законом, відповідно до законно наділених повноважень і у спосіб, визначений законом.

“Цей принцип абсолютно не може бути застосований у господарському процесі”, - зазначив О.ПАСЕНЮК.

Голова Вищого адміністративного суду також повідомив, що попри твердження авторів законопроекту, сьогодні не існує гострих проблем у визначенні юрисдикції господарських і адміністративних судів, адже ст. 17 КАСУ містить вичерпний перелік спорів, на які поширюється компетенція адміністративних судів. “Ті суперечливі моменти, які часом виникають у суддів адміністративних та господарських судів при визначенні підвідомчості справ, можна врегулювати шляхом узагальнення судової практики”, - сказав О.ПАСЕНЮК.

Довідка УНІАН. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо справ, підвідомчих господарським та адміністративним судам) передбачає зміну підвідомчості деяких категорій справ за участю суб’єктів владних повноважень і їх розгляд не адміністративними, а господарськими судами.