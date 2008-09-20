Михайло Поплавський невідступно чергує в лікарні, де лежить його син

В Одесі після тижневого лікування в реанімаційному відділенні 11-ї міськлікарні в стані здоров`я Олександра ПОПЛАВСЬКОГО, який 12 вересня потрапив у районі 9-ї станції Великого Фонтану в дорожньо-транспортну пригоду, спостерігаються явні позитивні зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам його батько, ректор столичного університету культури Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, який невідступно чергує біля лікарняної палати.

За його словами, «Саша розплющує очі, впізнає мене, протягує руку і потискує мою. Лікарі консультуються з кращими нейрохірургами України». М.ПОПЛАВСЬКИЙ висловив надію, що все обійдеться. Проте поки що важко сказати, скільки син пробуде в лікарні.

Ні батько, ні персонал лікарні не називають поставлений хворому діагноз. Також невідомий стан здоров`я водія, 40-річного громадянина Туркменістану, і другого пасажира "BMW X5", який близько 7-ї ранку 12 вересня на великій швидкості врізався правим боком у стовп електромережі.

Як повідомлялося, за фактом ДТП за участю сина ректора Київського університету культури і мистецтв правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка управляє транспортним засобом, що спричинило постраждалому середньої тяжкості тілесне ушкодження), яка припускає покарання винуватців від штрафу у 100 неоподатковуваних мінімумів до обмеження свободи на строк до 3 років.

За словами першого заступника начальника слідчого управління облуправління МВС України в Одеській області Орисі ГНАТІВ, зараз у рамках розслідування причин і обставин здійснення ДТП здійснюються автотехнічна, судово-медична і токсикологічна експертизи.